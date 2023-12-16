الامارات | البرازيل: «اتفاق الإمارات» دليل على أن الإنسانية تختار الانتصار للحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل، مارينا سيلفا، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر «COP28» في دبي، بـ«اللحظة التاريخية» التي تعزز العمل العالمي المتعدد الأطراف، منوهة بأن التوافق على مسألة «الخسائر والأضرار» تعتبر دليلاً على ذلك وعلى أن الإنسانية تختار «الانتصار للحياة».

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن هذا الاتفاق يرسل إشارة إلى العالم بأننا نختار «الانتصار للحياة»، والتضامن والعمل، لأن المشكلات لا تحل من تلقاء نفسها.

وحول نتائج المؤتمر، أوضحت الوزيرة أن الاتفاق النهائي يحض على التفكير في التنمية المستدامة، والقرارات المبدئية التي اتخذت هي أساس للبدء في الاستثمارات التي ستكون أكثر استدامة بشكل لا يضاهى لأنها متوافقة مع الطبيعة.

وأثنت سيلفا على عمل رئاسة المؤتمر، ووصفتها بأنها «موحِّدة»، وأشارت إلى التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل في تنظيم المؤتمرات المناخية، حيث سيعقد مؤتمر «COP30» في عام 2025 في مدينة بيليم بولاية بارا البرازيلية بمنطقة الأمازون.

وتابعت: «وصلنا إلى ذروة أزمة المناخ، ونحن بالتأكيد سنخرج من مؤتمر COP30 بأمل يحثنا على بناء أمور عظيمة، على الأسس التي توصلنا إليها فيه».