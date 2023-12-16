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الامارات | محمد بن راشد ينعى أمير الكويت

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 ديسمبر 2023

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله  الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم ..  نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ..…".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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