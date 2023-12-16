الامارات | محمد بن راشد ينعى أمير الكويت

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 ديسمبر 2023
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية اليوم.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم .. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ..…".
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