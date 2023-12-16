منصور بن زايد ينعى أمير الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام وأهلنا الشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».