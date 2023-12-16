الامارات | رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على نواف الأحمد الجابر الصباح

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب على نواف الأحمد الجابر الصباح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن ديوان الرئاسة عن إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، غداً بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.
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