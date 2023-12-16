الامارات | حظر حركة الشاحنات في طرق داخلية بمحمية ند الشبا على مدار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حظر حركة الشاحنات في بعض شوارع محمية ند الشبا، على مدار الساعة، بعد تنسيق ودراسة مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شارع ميدان، وتحويل الدوّارات إلى تقاطعات مرورية محكومة بالإشارات الضوئية.

وبدأت الهيئة تطبيق الحظر منذ بداية ديسمبر الجاري، بعد تركيب اللوحات الإرشادية والتنبيهية لحظر حركة الشاحنات في مداخل الشوارع والطرق المتفرعة من شارع الخيل وشارع ميدان، والتنسيق مع الشركات العقارية والتطويرية في المنطقة.

وأفادت الهيئة بأن إجراءات الحظر الحديثة على حركة الشاحنات اتُّخذت بناء على الخطط الاستراتيجية لتطوير المناطق والمحميات في إمارة دبي، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن منطقة ند الشبا تعد من المناطق التي سيعاد تخطيطها وتطويرها في السنوات العشر المقبلة.

وقالت إن حظر حركة الشاحنات على الطرق يخضع لدراسات وتفاصيل هندسية وفنية عدة، تعتمد على كثافة المركبات، وإحصاءات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمرانية على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية.

ودعت الهيئة شركات التطوير في منطقة ند الشبا، وسائقي المركبات الثقيلة إلى استخدام المسارات البديلة التي حددتها لمرور الشاحنات.

وفي الحالات التي تضطر فيها الشاحنات إلى المرور في الشوارع المحظورة، يتوجب على السائقين التقديم على تصريح تنقل المركبات الثقيلة في أوقات ومناطق الحظر في النظام المروري لإمارة دبي، المرتبط بين الهيئة وشرطة دبي.

وأكدت الهيئة مخالفة كل سائقي ومالكي المركبات الثقيلة الذين لا يلتزمون بتعليمات واشتراطات مرور المركبات الثقيلة في شوارع الإمارة.