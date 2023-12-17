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الامارات | مكتوم بن محمد: الصبر والسلوان للكويت

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن تعازيه ومواساته لأهلنا في الكويت، في وفاة المغفور له، بإذن الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت لوفاة المغفور له، بإذن الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وندعو الله أن يتغمد فقيد العالم العربي والإسلامي بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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