الامارات | خالد بن محمد بن زايد: فقدنا قامة كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن بالغ الحزن والأسى في وفاة صاحب السموّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال سموّه: «فقدنا قامة كبيرة، وقائداً مخلصاً، خدم بلده وشعبه لعقود من الزمن، أسهم من خلالها بتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً، كما أسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».