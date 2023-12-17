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الامارات | حمدان بن محمد: خالص العزاء والمواساة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عزاءه ومواساته لأهلنا في الكويت، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهلنا في الكويت في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. رحم الله فقيد الكويت وفقيدنا وفقيد العالم العربي والإسلامي، وأسكنه فسيح جناته».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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