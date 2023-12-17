الامارات | أحمد بن محمد: خالص التعازي للكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن تعازيه الخالصة للشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية، في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «خالص التعازي لأهلنا في الكويت وسائر الأمة العربية والإسلامية في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وشعب الكويت الصبر والسلوان».