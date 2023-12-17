الامارات | توضيح من «شرطة دبي» حول حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز «الملا بلازا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة دبي: تعاملت الجهات المعنية في حكومة دبي مساء أمس مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة. وقد تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث، وباشرت مختلف الجهات باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز.