كلية ليوا تؤهل الطلبة لمواكبة تطور قطاع الصناعة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور أنس القضاة عميد كلية الإدارة في كلية ليوا حرص الكلية على مواكبة التطورات العلمية والعملية في مختلف القطاعات التنموية بالدولة والمنطقة بحيث تكون البرامج الاكاديمية والتخصصات المطروحة مستشرفة للمستقبل وما يشهده من تطور يتعلق بطبيعة ونوعية وظائف الغد.

وقال القضاة: انطلاقاً من أجندة التنمية الوطنية واستراتيجية التطوير الأكاديمي الشاملة، وتبني استراتيجية الاستثمار القائم على جهود القطاع الصناعي المستدام وتبنّي التقنيات الصديقة للبيئة وحلول الطاقة النظيفة.

وأضاف: وتماشياً مع رسالة كلية ليوا القائمة على توفير تجربة أكاديمية رائدة تواكب مختلف التغيرات وفق أفضل المستويات العالمية، فإن الخطة الدراسية تتضمن برنامجاً للبكالوريوس في الإدارة الصناعية في كلية إدارة الأعمال والذي يوفر الكفاءة والمعرفة اللازمة لفهم وتنفيذ مفاهيم الأعمال التي تساعد في تحسين وإدارة الإنتاج والعمليات التجارية الأخرى.

وأوضح أنه من خلال دمج مبادئ أنظمة التصنيع واللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الجودة الشاملة لتزويد طلبتها بالقدرة على التخطيط الفعّال والاستخدام الاقتصادي للموارد في مختلف الأعمال التجارية.

كما ويعتبر برنامج الإدارة الصناعية من أهم العلوم التي تهتم بتصميم وتطوير وتنفيذ وتحسين الأنظمة الإنتاجية والعمليات في المنشآت الصناعية، وتشمل مهام الإدارة الصناعية تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبة وتحسين العمليات الصناعية وتقديم الحلول الابتكارية لتحسين الإنتاجية والجودة وتقليل التكاليف وزيادة الربحية، والتي تؤهل خريجيها للعمل في عدة مجالات مثل إدارة الشركات الخاصة والعامة، إدارة المصانع ، إدارة المشاريع، إدارة العمليات، إدارة الانتاج، وإدارة النقل والتوزيع.

وقال د. القضاة: ولضمان الدعم الكامل لهذا البرنامج، قامت كلية ليوا مؤخراً باستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد ينتمون إلى عدد من الجامعات العالمية المرموقة ويتمتعون بمستوىً عالٍ من الكفاءة والخبرة اللازمة لمواجهة الطبيعة المتعددة الأوجه للإدارة الصناعية إلى جانب إمكاناتها للنمو المهني، مما يجعل هذا البرنامج خيارًا جاذباً للطلاب الذين يبحثون عن مسارٍ وظيفي ديناميكي ومجزٍ، كون هذا البرنامج يزود الطلبة بالتدريب العملي إلى جانب معرفتهم النظرية بالإدارة الصناعية.

وأشار إلى أن البحث العلمي وتدريب الطلبة عليه يمثل أحد ركائز الخطة الاكاديمية. وقدّم عدد من طلاب الكلية بحوثا متميزة قاموا بنشرها في إحدى المجلات العالمية المدرجة تحت قاعدة بيانات (Inderscience Enterprises Ltd) بعنوان: مراجعة تقنيات تحلية المياه المالحة والتي أضافت فهماً تحليلياً لآلية عمل محطات هيدروكلورايد الصوديوم الخالية من البروميد وتقييم تقنيات تحلية المياه المختلفة وتأثيرها على صناعة المياه عموماً.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج بكالوريوس الإدارة الصناعية حاصل على الاعتماد الدولي من قبل (ACBSP) بالإضافة الى الاعتماد الأكاديمي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.