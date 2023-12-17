الطقس صحو مع سحب منخفضة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:28 والجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:25.