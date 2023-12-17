الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دانت محكمة الجنح في دبي رجلاً إفريقياً بتهمة إعطاء شيك بسوء نية لشخص آسيوي على حساب مغلق.

وأفادت وقائع الدعوى، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً بقيمة 32 ألفاً و650 درهماً، لا يقابل وفاء قائماً وكافياً أو قابلاً للسحب، كما اكتشف المجني عليه أن الحساب المسحوب عليه الشيك مغلق قبل تاريخ الاستحقاق، لذا رفض الشيك من قبل البنك حين قدمه المجني عليه، الذي قدم سنداً لدعواه.