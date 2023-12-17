مواطنون ومقيمون يؤدون صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أدى مواطنون ومقيمون، صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، تغمده الله بواسع رحمته، وذلك في جميع مساجد الدولة بعد ظهر أمس.