الامارات | 7 أنواع تأشيرات تتيح لحاملها الإقامة في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2023

عمرو بيومي - أبوظبي

قالت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إن هناك سبعة أنواع من تأشيرات الإقامة لغرض العمل، أو الدراسة، أو الاستثمار، أو التقاعد، أو إحضار الأسرة للعيش في الإمارات، تشمل الإقامة الذهبية، والإقامة في الإمارات من أجل العمل، والإقامة من أجل العمل عن بُعد، وإقامة الوافدين المتقاعدين، والإقامة لتأسيس الأعمال، والإقامة للدراسة في الإمارات، إضافة إلى تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة.

وأوضحت أن الإقامة الذهبية طويلة الأمد لفئات معينة من المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، تمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية، وتشمل فئات التأشيرة، المستثمرين، وروّاد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، وروّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

وأوضحت أن تأشيرة الإقامة من أجل العمل في دولة الإمارات تضم ثلاثة أنواع تشمل تأشيرة العمل العادية، والإقامة الخضراء، وعمال الخدمات المساعدة، وتصدر تأشيرة العمل العادية للأجانب العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي والمناطق الحرة، بينما تصدر تأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة خمس سنوات، فيما يصدر النوع الأخير من تأشيرات الإقامة من أجل العمل لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.

ولفتت إلى وجود إقامة من أجل العمل عن بُعد، حيث تسمح تأشيرة العمل الافتراضي للأجنبي الذي يعمل خارج دولة الإمارات بالإقامة والعيش في الدولة بشكل قانوني، وتصدر التأشيرة لمدة عام واحد وتمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات والعيش فيها، ويؤدي عمله لصاحب عمل خارج الدولة وفقاً للأحكام والشروط الصادرة مع التأشيرة، كما وفرت الدولة إقامة للوافدين المتقاعدين، حيث يمكن للمقيم الذي يزيد عمره على 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات. وتتيح دولة الإمارات إقامة لتأسيس الأعمال، حيث يمكن للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء، كما تمكن الإقامة للدراسة في الإمارات، الطلبة من الإقامة في الدولة بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والدي المقيم في دولة الإمارات أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها في دولة الإمارات، كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات. فيما سمحت تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة، للمقيم سواء كان موظفاً أو مستثمراً أو صاحب عمل، ويحمل إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرته وطلب تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات. على أن يكون الحد الأدنى لراتبه 4000 درهم شهرياً أو 3000 درهم إماراتي وسكن. بجانب خضوع كل أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، كما تختلف مدرة سريان تأشيرة الإقامة حسب نوعها، وتراوح مدة التأشيرة بين سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو 10 سنوات كما هي الحال في تأشيرة الإقامة الذهبية. وتنتهي تأشيرة إقامة أفراد الأسرة بانتهاء إقامة رب الأسرة أو الضامن، كما أن الإقامة تعتبر منتهية أو لاغية تلقائياً إذا بقي حاملها خارج الدولة لمدة تزيد على 180 يوماً، باستثناء أصحاب الإقامة الذهبية حيث يمكنهم البقاء خارج الدولة لأي مدة ولا يؤدي طول المدة إلى إلغاء الإقامة، فيما يتم تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام من دون ضامن، وذلك من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة.

مزايا الإقامة

توفر تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات العربية العديد من المزايا، حيث يمكن للمقيم في الدولة بموجب تأشيرة إقامة سارية المفعول الاستفادة من عشرات التسهيلات منها فتح حساب مصرفي، والتمتع بالتسهيلات المالية، والتقدم بطلب للحصول على رخصه قيادة، والحصول على الخدمات الصحية الحكومية والتأمين الصحي، وتسجيل الأطفال في المدارس الحكومية وفي المدارس الخاصة، والعمل والاستثمار، إضافة إلى السفر إلى وجهات معينة بمن دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول.