الامارات | الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بدفعة ثانية من سيارات الإسعاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّمت سفارة دولة الإمارات في بولندا، أمس، باخرة تحمل على متنها 27 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل؛ للإسهام في دعم قطاع الصحة في أوكرانيا.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تأتي هذه الشحنة استكمالاً لشحنة سابقة في شهر سبتمبر الماضي، كانت تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف، وبذلك تم تسليم 50 سيارة مقدمة من دولة الإمارات إلى أوكرانيا خلال عام 2023.

وتقوم سفارة الإمارات في بولندا بجهود كبيرة بشكل مستمر ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا؛ لتسهيل عملية نقل المساعدات الإماراتية من بولندا إلى منفذ أوكرانيا، بالتعاون مع سفارة الدولة في أوكرانيا.

وأكد مدير الدعم والمساعدات الإنسانية بمكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة، ماجد بن كمال، مواصلة تسليم شحنات أخرى قادمة؛ تشمل مساعدات شتوية لأوكرانيا خلال الشهر الجاري؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.