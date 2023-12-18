الامارات | شرطة دبي: سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ «الملا بلازا» بسبب تخزين خطأ

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ «الملا بلازا» بسبب تخزين خطأ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
أفادت شرطة دبي بأن «الجهات المعنية في حكومة دبي، تعاملت مساء أول من أمس، مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا، بسبب تخزين خطأ لمواد ثقيلة». وأوضحت شرطة دبي أنه «تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث»، مشيرة إلى أن «الجهات باشرت اتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز».
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