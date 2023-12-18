الامارات | متحف المستقبل يحتضن قادة العالم على هامش مشاركتهم في «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتضن متحف المستقبل أكثر من 30 من رؤساء الدول وقادة الحكومات والوزراء من 30 دولة، على مدار أيام مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات أخيراً في مدينة إكسبو دبي. وضمت قائمة كبار الحضور الذين زاروا متحف المستقبل خلال هذه الفترة، رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل، ورئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، ورئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، تيرينس درو، ورئيس وزراء بيرمودا، إدوارد ديفيد بيرت، ورئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال، بوشبا كمال داهال، ورئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، انييل سميث، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ.

وأبدى هؤلاء الزوار - خلال جولاتهم في المتحف - إعجابهم بالتصميم المميز والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره، لصنع مستقبل أفضل للبشرية، كما اطلعوا على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الرائدة، ودوره في تطوير تقنيات وأفكار المستقبل، واحتضان الأفكار والمشروعات والأبحاث والمبادرات والدراسات النوعية.