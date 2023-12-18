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الامارات | شرطة دبي: سقوط جزء صغير من مبنى تابع لـ «الملا بلازا» بسبب تخزين خطأ

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة دبي بأن «الجهات المعنية في حكومة دبي، تعاملت مساء أول من أمس، مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا، بسبب تخزين خطأ لمواد ثقيلة». وأوضحت شرطة دبي أنه «تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث»، مشيرة إلى أن «الجهات باشرت اتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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