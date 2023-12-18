الامارات | «أبو سعيد» يحتاج إلى أدوية بـ 47.6 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني المريض (أبوسعيد) البالغ من العمر (42 عاماً)، مشكلات صحية في القلب منذ سنوات عدة، وقد تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، ويحتاج إلى أدوية وعلاجات لمدة عام في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بكُلفة 47 ألفاً و604 دراهم، ولا تسمح الإمكانات المالية لأسرته بالتكفل بتدابير كُلفة العلاج.

وأفاد التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض يبلغ من العمر (42 عاماً)، يعاني مشكلات صحية في القلب منذ عام 2017، وقد تم إدخاله إلى قسم الطوارئ؛ بسبب إصابته بتسارع في نبضات القلب، وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي، وكشفت الفحوص والتحاليل الطبية، أنه يعاني اضطراباً في عمل كهرباء القلب، ما استدعى إنعاشه أكثر من مرة، وقد مكث في المستشفى لمدة أسبوع تحت الملاحظة الطبية».

وأظهر التقرير «أن المريض أصيب في السابق بثقب في القلب، وأجريت له عملية جراحية في عام 2017، وتحسنت حالته، إلا أن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة، وأصبح يحتاج إلى علاجات وأدوية خاصة بمرض القلب، إضافة إلى متابعات مستمرة في المستشفى».

ويروي أخو (أبوسعيد) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «يعاني أخي منذ سنوات عدة، ألماً مستمراً في الصدر، ويشعر بالتعب عند أداء أي عمل، وقد ذهب إلى المستشفى، وأظهرت نتيجة الفحوص والأشعة أنه يعاني ثقباً في القلب، ويجب إجراء عملية جراحية فوراً، لترميم الثقب، وتم إجراء عملية قلب له، ومكث فترة في المستشفى، إلى أن تحسنت حالته، لكنه أصبح بحاجة إلى علاجات بشكل مستمر».

وقال: «منذ فترة أصيب أخي فجاءة بتعب، وبضيق شديد في التنفس، عندما كان يزور أحد الأقارب بأبوظبي، ما استدعى نقله على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إنعاشه، وأجريت له فحوص طبية وأشعة، كشفت أنه يعاني اضطراباً في عمل كهرباء القلب؛ بسبب عدم انتظامه بتناول الأدوية باستمرار».

وتابع: «وصف الطبيب لأخي أدوية وعلاجات خاصة بحالته الصحية، وتبلغ كُلفتها لمدة عام 47 ألفاً و604 دراهم، إلا أن ظروفنا المالية الصعبة، لا تسمح بتدبير المبلغ، فأنا المعيل الوحيد للأسرة المكونة من أمي وأبي وأخي، وأعمل براتب 8000 درهم، أدفع 1000 درهم منه، أقساطاً بنكية، فيما يذهب المبلغ المتبقي لتغطية متطلبات حياتنا المعيشية».

ويناشد أخو المريض (أبوسعيد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له، ومساعدته في توفير كُلفة العلاج لأخيه في ظل وضعه المتدهور.

اضطراب كهرباء القلب

اضطراب كهرباء القلب حالة تحدث من خلالها مشكلة ما في النبضات الكهربائية في القلب، والتي تُنظم بدورها ضربات القلب، ما يؤدي إلى تسارع خفقان القلب، أو حدوث بُطء في خفقان القلب بشكل ملحوظ، أو عدم انتظام في الخفقان.

الأسرة تمر بظروف صعبة ولا تسمح إمكاناتها المالية بتدبير نفقات العلاج.