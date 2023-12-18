أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 6.7 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.