أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 6.7 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي: 6.7 درجة مئوية في ركنة ( العين ) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية