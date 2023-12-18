رئيس الوزراء الإثيوبي يشهد ختام العرض الجوي "الأسد الأسود" بمشاركة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت فعاليات العرض الجوي "الأسد الأسود" في القاعدة الجوية "هرر ميدا"جنوب العاصمة الإثيوبية، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وشارك في العرض الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس القوات الجوية لإثيوبيا، عدد من طائرات الميراج، وطائرات إف 16 التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي والطائرة العمودية "آباتشي" لقيادة الطيران المشترك لدولة الإمارات، إضافة إلى وحدات مختلفة من سلاح الجو الإثيوبي التي نفذت عددا من الطلعات الجوية وسط حضور جماهيري كبير.كما قدم فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية عروضاً جوية متميزة زينت سماء العاصمة الإثيوبية.

حضر الاحتفال اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. وتأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من القوات الجوية الإثيوبية، تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة الممتدة بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار وتجسيدا للعلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وإثيوبيا، وحرصا من وزارة الدفاع على دعم وتقوية مجالات التعاون العسكري والدفاعي.