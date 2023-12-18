الامارات | محمد بن راشد: كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وتحت القيادة الحكيمة لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، سابقاً، كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان بمناسبة اليوم الوطني القطري وتحت القيادة الحكيمة لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف سموه قائلاً "أدام الله عليهم الخير .. وأدام المحبة بين الشعبين .. وأدام استقرار وازدهار خليجنا وأمتنا العربية والإسلامية".