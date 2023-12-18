رئيس الدولة يهنئ السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكتب سموه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة".