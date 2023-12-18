الامارات | حاكم أم القيوين يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الأمير الراحل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزيه مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.