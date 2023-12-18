الامارات | حاكم رأس الخيمة يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الأمير الراحل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.