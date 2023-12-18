الامارات | حاكم عجمان يهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين ، إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.