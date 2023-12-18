الامارات | حاكم الشارقة يهنئ الرئيس المصري بمناسبة بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تهانيه وتبريكاته للرئيس المصري وتمنياته له بالتوفيق والسداد.