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الامارات | حاكم الفجيرة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

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الفجيرة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، في برقيته عن أحر التهاني لصاحب السمو أمير قطر بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

كما  بعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة إلى أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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