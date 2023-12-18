الامارات | حاكم أم القيوين يهنىء أمير قطر بذكرى اليوم الوطنى لبلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يهنىء أمير قطر بذكرى اليوم الوطنى لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولى عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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