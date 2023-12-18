«الإمارات للفلك» تحدد موعد بدء فصل الشتاء

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت جمعية الإمارات للفلك، إن فصل الشتاء يبدأ فلكياً في الدولة يوم الجمعة 22 ديسمبر الحالي في الساعة 07:28 صباحاً بتوقيت الإمارات ويستمر حتى 20 مارس المقبل، حيث يدخل فصل الربيع فلكياً.

وأشارت الجمعية إلى أن اعتبارات الفصول والمواسم تأتي وفق مفاهيم عدة، حيث يبدأ فصل الشتاء وفق المفهوم الفلكي عند تعامد الشمس على أدنى نقطة لها من الأرض جنوباً في مدار الجدي، ويكون ذلك في 21 و22 من ديسمبر من كل عام مع الانقلاب الشمسي الشتوي «وفق النصف الشمالي من الأرض. فيما يبدأ الشتاء وفق المفهوم المناخي مع بداية ديسمبر، حيث معدلات درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض تشتد في البرودة.

وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إن طول الليل في بداية الفصل يبلغ ذروته في النصف الشمالي من الأرض، ويكون طول النهار أقصر ما يكون خلال العام، ثم يزداد طول النهار تدريجياً حتى يتساوى الليل بالنهار ذروته عند بداية الربيع.

في منطقة وسط الجزيرة العربية، تبلغ برودة الطقس أوجها خلال الشتاء، خاصة خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، حيث تكون درجات الحرارة الدنيا دون 15 درجة مئوية في المناطق الساحلية، وتكون دون 10 درجات مئوية في المناطق الداخلية بعيدا عن السواحل، كما أنها قد تصل إلى دون 5 درجات مئوية في العمق الصحراوي بوسط الجزيرة العربية، فيما تتدنى دون الصفر المئوي في المرتفعات فوق 1800 متر وفي الأطراف الشمالية من الجزيرة العربية.

وأضاف الجروان أن معدل درجات الحرارة في بداية فصل الشتاء يصل إلى 15 درجة في الحد الأدنى، و25 درجة في الحد الأقصى عند بداية الفصل في 22 ديسمبر، ثم تزداد برودة الجو حتى تصل الحرارة إلى 12 درجة و23 درجة في منتصف الفصل مع منتصف يناير. وابتداءً من منتصف فبرابر، تبدأ شدة البرودة بالانسلاخ، ويقبل دفء الربيع لتصل درجات الحرارة مع نهاية فصل الشتاء في 21 مارس بين 18 و32 درجة مئوية. وتهب في هذا الفصل العواصف الشمالية والغربية، وتكون الرياح نشطة وتهب فيه بعض العواصف وتنشط «رياح الشمال» القوية والباردة خلال ديسمبر ويناير وفبراير و«رياح النعشي» الباردة خلال يناير وفبراير.

وقال الجروان: فيما يتعلق بمعدل الأمطار، فإنه يتجاوز 80 مم أي ما يزيد على 75 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة. وخلال ليالي الشتاء، تشاهد المجموعات النجمية «ذات الكرسي» في الجهة الشمالية الغربية من السماء و«الصياد أو الجبار» في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء و«التوأمين» في الجهة الشرقية من السماء و«الثور» مائلاً في وسط السماء نحو الجهة الشرقية، ويبدأ «المربع الخريفي والفرس المجنح» بالظهور بوسط السماء مائلاً إلى الجهة الغربية ويتألق النجم «سهيل» فوق الأفق الجنوبي تعلوه الشعريان «الشعرى اليمانية» ألمع نجوم السماء و«الشعرى الشامية». كما تشاهد «الثريا» وتابعها «الدبران» في وسط السماء ونجم «العيوق» النير في الجهة الشمالية خلال ليالي الشتاء.