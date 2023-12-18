رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصرية الشقيقة.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.