الامارات | 90 رقماً مميزاً تطرحها «طرق دبي» في مزاد علني 30 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر: AA30 - T64 - O48 - AA555 – X33333 – V2222 – Y200 في المزاد العلني (141)، وهو آخر مزادٍ علني لها هذا العام 2023.

سيُقامُ المزاد يوم السبت 30 ديسمبر الجاري، وسيبدأ التسجيل فيه يوم الإثنين 25 ديسمبر الجاري، بينما ستجري وقائع المزاد في فندق غراند حياة بدبي الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن الاشتراك في المزاد والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة، وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق (دبي درايف).

. التسجيل في المزاد يبدأ 25 ديسمبر الجاري.