الامارات | رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والنماء. العلاقات الإماراتية - القطرية أخوية وراسخة، ونمضي معاً نحو تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس»: «كل عام وشعب قطر الشقيق بخير وعز وأمان بمناسبة اليوم الوطني القطري، وتحت القيادة الحكيمة لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أدام الله عليهم الخير.. وأدام المحبة بين الشعبين.. وأدام استقرار وازدهار خليجنا وأمتنا العربية والإسلامية».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تغريدة على منصة «إكس»: «أبارك لقطر الشقيقة قيادةً وشعباً احتفالاتهم باليوم الوطني، ونشاركهم أفراحهم الوطنية.. متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والرخاء والازدهار في ظل قيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني.. دولة نفخر بمجدها وإنجازاتها. أدام الله عليهم نعمة الاستقرار والأمان، متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»: «نبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني، تجمعنا مع قطر أخوة خالدة بعمق خليجنا، وراسخة بوحدة آمالنا وتطلعاتنا، وطموحة بحجم أحلامنا، منطلقين من أصالة ماضٍ مشترك ورؤى مستقبلٍ قادم. كل عام وقطر تزهو بالأمن والأمان والعز والازدهار».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تغريدة على منصة «إكس»: «أهلنا وأشقاؤنا في قطر الحبيبة.. جمعنا تاريخ مشترك ومصير واحد ومستقبل مشرق بإذن الله. أطيب التهاني لدولة قطر بمناسبة اليوم الوطني المجيد، متمنين لهم مزيداً من التطور والرخاء والازدهار في ظل قيادتهم الرشيدة».

حمدان بن محمد: نبارك لدولة قطر الشقيقة وأميرها وحكومتها وشعبها يومهم الوطني.. أدام الله عليهم نعمة الاستقرار والأمان.

مكتوم بن محمد: تجمعنا مع قطر أخوة خالدة بعمق خليجنا، وراسخة بوحدة آمالنا وتطلعاتنا، وطموحة بحجم أحلامنا.

أحمد بن محمد: أهلنا وأشقاؤنا في قطر الحبيبة.. جمعنا تاريخ مشترك ومصير واحد ومستقبل مشرق بإذن الله.