الإمارات تواصل الإمدادات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، العريش (الاتحاد)

تواصل الإمارات تقديم المساعدات والإمدادات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار مواقف الدولة الأخوية ونهجها تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، وتجسيداً للقيم الإنسانية الراسخة لقيادة وشعب دولة الإمارات.

وبلغت كمية المساعدات الإماراتية التي وصلت إلى مدينة العريش المصرية عبر سفينة شحن و122 طائرة إغاثة أكثر من 14 ألف طن تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

وتصل المساعدات الإماراتية إلى مستودعات في مدينة العريش، والتي تم تصميمها خصيصاً لحفظ آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، وبعد ذلك يتم تحميلها عبر شاحنات وعبورها إلى معبر رفح ومن ثم توزيعها على المستفيدين في قطاع غزة.

وتتميز عملية تجهيز المساعدات تمهيداً لنقلها إلى القطاع بوجود شباب إماراتيين متطوعين يقومون بعمليات الاستلام والتسليم والتنسيق والتوزيع والترتيب وكافة الإجراءات، بالإضافة إلى المتطوعين.

ووصل أمس الأول، إلى مطار العريش، مولدان كهربائيان لدعم المستشفى الميداني الإماراتي واستمرارية عمله بالكهرباء.

وفي سياق متصل، وصلت الدفعة الثالثة من المتطوعين للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتضم الدفعة الجديدة 9 متطوعين في المجال الطبي حيث سيلتحقون بزملائهم من المتطوعين والمتطوعات من الأطباء والممرضين الذين يبذلون حالياً جهود التطبيب والإسعاف للمرضى والمصابين وذلك للتخفيف من معاناة سكان غزة.

وقال أحد المتطوعين في تصريح لمركز «الاتحاد للأخبار»: «أقدر جيداً ما تفعله دولة الإمارات لإعداد هذه المبادرة الرائدة حتى تتاح لنا فرصة مساعدة الفلسطينيين في منحهم رعاية صحية عالية الجودة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية، وأعتقد أنه من الرائع أن تقدم الإمارات الأمل للفلسطينيين بهذا الدعم، إنني أقدر ذلك حقاً وأتطلع لأن أبدأ مهمتي».

وقال متطوع آخر: «أتاحت لنا الإمارات المشاركة بحملة الفارس الشهم 3 لمساندة إخواننا في غزة والتخفيف من معاناة الناس وآلامهم».

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال متطوع طبي آخر بتصريح لمركز «الاتحاد للأخبار»: «سارعت بالتسجيل بالمبادرة حتى نستطيع أن نقدم أي مساعدة لأهالي غزة، وأتيحت لي الفرصة للقدوم فعلياً وتقديم الخدمات للمتضررين وخصوصاً أي إصابات تتطلب عمليات جراحية، فقد جئت إلى هنا لمساعدة الناس والتخفيف من معاناتهم».

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك، العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

ويقدّم المستشفى، إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.