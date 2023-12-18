مشاريع نوعية جديدة تعزز مشاركة المرأة في تحقيق مستهدفات «أجندة D33»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مجلس إدارة المؤسسة وفريق العمل بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير مبادرات نوعية جديدة تعزز المشاركة الإيجابية والفاعلة للمرأة في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي تعد منظومة متكاملة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي في جميع المجالات وترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية عالمية مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمارات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأعلنت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، أن الفترة القادمة ستزخر بالمشاريع التي تحقق هذه الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتعزز تنافسية الإمارة عالمياً في جميع المجالات بمشاركة المرأة والرجل معاً، بما يعكس التزام المؤسسة بالارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة وتعزيز جودة حياتها، مع التركيز على زيادة مشاركتها الاقتصادية وتمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وتوفير الأسس اللازمة لإنجاحها في ريادة الأعمال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة لعام 2023 الذي عقد في مقر المؤسسة، برئاسة منى غانم المري، وتم خلاله استعراض مشاريع المؤسسة في عام 2024 وإنجازات الربع الأخير من العام الحالي، إضافة إلى الفعاليات والمشاريع التي نفذها نادي دبي للسيدات وتأثيرها الإيجابي في تعزيز المشاركة الرياضية للمرأة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعضوات والزائرات.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال، بالإضافة إلى نعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة.

وصرحت منى المري، بأن المؤسسة تعتزم تنفيذ مبادرات نوعية في عام 2024 ضمن استراتيجية عملها 2023 - 2027، التي تركز على ترسيخ البيئة الممكنة للمرأة في سوق العمل، وبناء وتطوير الكفاءات القيادية النسائية وإعدادها للتعامل مع التحديات المستقبلية، ودعم التمثيل الخارجي للمرأة الإماراتية وتعزيز تأثيرها في المحافل العالمية.

نادي دبي للسيدات

اطلع مجلس الإدارة على مستجدات العمل في نادي دبي للسيدات، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، وفي مقدمتها الاستعداد للاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس النادي والمبادرات التي نفذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.