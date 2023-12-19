الامارات | خطوات تقديم طلب الحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التوطين والموارد البشرية عن إقرار "تصريح عمل المدرس الخصوصي" مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تنظيم تقديم الدروس التعليمية خارج إطار المؤسسات التعليمية للطلبة من قبل الأفراد المؤهلين بما يوفر لهم دخلا مباشرا، بما فيهم المدرسين المسجلين في مدارس حكومية أو خاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، بالإضافة لطلبة الجامعات.

وقالت وزارة التوطين والموارد البشرية عبر حسابها اارسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X" "تويتر" سابقاً، إنه يتم منح التصريح مجاناً لمدة عامين، ويخول المستفيدين منه ممارسة التدريس الخصوصي بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وأرفقت الوزارة رابط الكتروني لمعرفة طريقة تقديم الطلب للحصول على التصريح من خلال موقعهم الإلكتروني http://mohre.gov.ae.