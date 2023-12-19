الامارات | إصابة 5 شبان بحادث مروري في دبي بسبب الاستعراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاماً بإصابات متفاوتة، في حادث تدهور مركبة نتيجة القيادة بطيش وتهور والاستعراض في منطقة رملية بالروية في دبي.

و قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إن الحادث وقع مساء أمس، إذ تلقت شرطة دي بلاغاً عن تدهور مركبة في منطقة الروية، فانتقلت الدوريات المرورية، وتبين أن سائق المركبة "م.ع.م" مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً كان يقود المركبة بطيش وتهور ويؤدي حركات استعراض في الساحة الرملية فانحرفت منه المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته وأربعة آخرين كانوا برفقته بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة، وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وحذر المزروعي من خطورة الاستعراض والقيادة بتهور إذ تؤدي إلى وقوع حوادث التدهور والدهس وتعريض الركاب والمتواجدين في المناطق الصحراوية إلى خطورة الاصابات البليغة وفقدان الأرواح، داعياً الى تجنب القيادة بالقرب من أماكن تجمع الأسر التي تقوم بالتخييم.