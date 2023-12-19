"أبوظبي للإعلام" تواكب فعاليات مهرجان الشيخ زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - تواكب شبكة أبوظبي للإعلام، فعاليات "مهرجان الشيخ زايد 2023-2024"، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وذلك من خلال توفير تغطية شاملة للمهرجان عبر مختلف منصات الشبكة الإعلامية.

تنسجم التغطية الشاملة للمهرجان، الذي يستمر حتى 9 مارس 2024، مع استراتيجية الشبكة الجديدة التي ترتكز على محاور الخدمة العامة بهدف تعزيز المشهد الإعلامي العام، وتقديم محتوى تعليمي وتثقيفي نوعي يثري المعرفة المجتمعية، ويحاكي تطور وتقدم دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية، ويعكس قيم الهوية الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

خصصت شبكة أبوظبي للإعلام باقة متنوعة من التقارير والبرامج المباشرة عبر جميع منصاتها الإعلامية المتنوعة، حيث تعرض "قناة الإمارات" ثلاثة برامج هي "صباح الإمارات" الذي يُقدم للمشاهدين مجموعة تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 وحتى 11:30 صباحاً، وبرنامج "آخر الأسبوع" المسائي الذي يختص بتغطية الفعاليات التي تُقام في الدولة من الخميس إلى الجمعة من الساعة 8 حتى 9 صباحاً.

كما تعرض القناة سلسلة من الأفلام الوثائقية الخاصة بتغطية "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي".

في حين غطت "قناة أبوظبي" عبر شاشتها برنامج "استديو 76" الذي قدم تغطية متميزة لفعاليات المهرجان ولمدة ساعة كاملة، فيما توفر قناة "ماجد" تقارير خاصة بفعاليات المهرجان شهرياً، إلى جانب "سينما الأطفال" اليومية طيلة فترة المهرجان، بالإضافة إلى قيام شخصيات ماجد بجولات تفاعلية بين الجمهور وزوار المهرجان.

ويوفر "مركز الاتحاد للأخبار" تغطية شاملة للمهرجان من خلال التقارير الإخبارية عبر نشرة "علوم الدار" ومنصات "علوم الدار" وصحيفة "الاتحاد" اليومية، بينما تخصص قناة "ياس" برنامجا بعنوان "مهرجان الشيخ زايد" يومياً لتغطية فعاليات المهرجان عند الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى بث مباشر لمهرجان ومزاد الوثبة للتمور، فيما تعرض قناة "بينونة" تقارير أسبوعية ورسالتين من المهرجان، الأولى باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الأسر المنتجة، بالإضافة إلى مشاركتها في تغطية مهرجان ومزاد الوثبة للتمور.

أما المحطات الإذاعية التابعة للشبكة، فقد خصصت ستة برامج مباشرة لتغطية فعاليات المهرجان مع جوائز تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، وذلك من خلال برنامج "وين رايحين" الذي يوفر تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5 حتى 7 مساءً عبر أثير إذاعة "إمارات أف أم".

في حين تقدم إذاعة "أبوظبي أف أم" أخبار المهرجان وفعالياته عبر أثيرها من خلال برنامج "استديو 1" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، إضافة إلى برنامج "صباح النور" الذي تبثه "إذاعة القرآن" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6:30 حتى 8:30 صباحاً.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم "راديو 1" برنامجا شهريا عن المهرجان والذي يُبث على الهواء مباشرة ، في حين تبث إذاعة "KADAK FM" تقارير مباشرة عن المهرجان باللغة الهندية ومسابقات مرتين في الأسبوع، فيما تقدم إذاعة "ستار أف أم" عبر برنامج "ستارز آت فايف" المباشر تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5 حتى 7 مساء بالإضافة إلى برنامج مباشر من المهرجان يومي الجمعة والسبت.