شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية "شتاؤنا آمن وممتع " بنسختها السادسة ، الأسر إلى ضرورة إغلاق الشرفات دائماً لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات او المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفات.

وأوضحت ان معظم حوادث سقوط الأطفال من الشرفات التي وقعت في السابق تبين أن إهمال الأسرة كان سبباً رئيسياً في حدوثها ، بالاضافة الى فضول الأطفال الذي يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات ما يؤدي إلى سقوطهم .

وشددت على ضرورة تركيب وسائل حماية على النوافذ مثل القضبان المعدنية مع اختيار أجود الأنواع وأن تكون المسافة بينها متقاربة، بحيث لاتسمح بخروج الطفل من بينها، وأن تكون لها في الوقت ذاته آلية أو طريقة آمنة للفتح عند الحرائق، وإبعاد قطع الأثاث المنزلية والألعاب كبيرة الحجم عن النوافذ والشرفات تجنبًا لصعود الأطفال عليها لاكتشاف ما يجري في الشارع ويعرضهم للسقوط وفقدان حياتهم في كثير من الحالات المؤسفة.

وشددت على أن سلامة الأطفال في المنازل هي مسؤولية أولياء الأمور لحمايتهم من الحوادث المؤلمة التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار بسبب لحظة من الغفلة أو تهاون في إتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا.