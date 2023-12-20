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محمد بن راشد: نبارك لأخي مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً للكويت

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ابوظبي - سيف اليزيد - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

وقال سموه في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت .. دعواتنا له بالتوفيق والسداد في حكم البلاد .. ودعواتنا للكويت وشعبها بمسيرة جديدة من التقدم والرقي تحت قيادته الحكيمة .. نسأل الله أن يوفقه لكل خير .. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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