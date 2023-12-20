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الامارات | محمد بن راشد يبارك لأمير الكويت أدائه اليمين الدستورية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أداء اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت .. دعواتنا له بالتوفيق والسداد في حكم البلاد .. ودعواتنا للكويت وشعبها بمسيرة جديدة من التقدم والرقي تحت قيادته الحكيمة .. نسأل الله أن يوفقه لكل خير .. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين"

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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