الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار بالبلاد ... ندعو الله عز وجل بأن يلهمكم السداد والتوفيق وأن يديم على شعب دولة الكويت الشقيق التقدم والرخاء.