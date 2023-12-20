الامارات | حاكم عجمان يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموه في البرقية ، عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.