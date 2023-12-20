الامارات | دائرة البلدية - عجمان تنجز مشروع إنارة طرق مدينة المنامة بطول 7 كيلو مترات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، مشروع انارة طرق مدينة المنامة بطول 7 كيلو متر، وبتكلفة 2 مليون درهم، في إطار جهود الدائرة لتطوير بنية تحتية متكاملة، وضمان جودة الحياة.

وفي هذا الصدد أكد مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، أن تنفيذ مشروع انارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية، تلبيةً لاحتياجات التمدد السكاني والعمراني في الامارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.

وتابع أن الكفاءات العاملة في إدارة الطرق بالدائرة سعت لإنجاز مشروع الإنارة خلال الفترة الماضية في المنطقة الحيوية والتي تشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة من السكان وزوار المنطقة، لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الرغيد للمجتمع.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن مشاريع الإنارة تعد ضمن الخطة التطويرية الشاملة والمتكاملة للدائرة لتوفير إنارة في كافة المناطق، وبما يتوافق مع المخطط الحضري للإمارة 2040، موضحاً أن الدائرة حرصت على استخدام أحدث تقنيات الإضاءة (LED) التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.