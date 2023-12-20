حاكم أم القيوين يهنئ أمير الكويت بمناسبة تولية مقاليد الحكم

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وأعرب سموه عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بدوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المباركة للمغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.