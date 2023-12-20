اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

0 نشر
رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا