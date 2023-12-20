الامارات | حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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