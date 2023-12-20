حاكم أم القيوين يستقبل المري ويؤكد ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين..على المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاستثماري للدولة وسبل تحقيق نموهما على المستويين المحلي والدولي وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه في الديوان الأميري ..معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد .

وأكد سموه خلال اللقاء ضرورة مواكبة التوجهات الاقتصادية وسياساتها في العالم، وتطوير الخطط التنموية للمشاريع والشركات التي تخدم عمل الاقتصاد، لتكون دولة الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الاقتصادي ووجهة استثمارية جاذبة على مستوى العالم.

حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا.