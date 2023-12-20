رئيس كازاخستان يقلّد سفير الإمارات وسام "دوستيك"

ابوظبي - سيف اليزيد - منح فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية، وسام "دوستيك" (وسام الصداقة) من الدرجة الثانية تقديراً لجهوده في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

وأشاد فخامة توكاييف، خلال اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي في العاصمة أستانا، بالعلاقات الدبلوماسية الوطيدة التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، وبالمكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على الصعيد الدولي، وأعرب عن تمنياته لقيادة دولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب سعادة العريقي عن شكره واعتزازه بمنح فخامة توكاييف الوسام الرفيع له، وتمنياته لجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من الازدهار والرخاء. كما ثمَن جهود البلدين وحرص قيادتيهما على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين.