الامارات | 3 شروط للحصول على «تصريح المدرس الخصوصي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدم طلب الحصول على «تصريح عمل المدرس الخصوصي»، الذي أقرته، أخيراً، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ثلاثة شروط؛ هي: ألا تقل سن طالب المدرسة الذي يرغب في الحصول على التصريح عن 15 عاماً، ولا تزيد على 18 عاماً، وأن يكون لدى مقدم الطلب إقامة سارية المفعول داخل الدولة، وألا يكون لدى العامل (مقدم الطلب) تصريح عمل جزئي ساري المفعول.

وأتاحت الوزارة تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، وسيخضع الطلب لإجراءات التقديم عبر إحدى القناتين المحددتين، ثم يتم التأكد من استيفاء الشروط والمستندات الداعمة، تمهيداً لإحالة الطلب إلى وزارة التربية والتعليم، للحصول على الموافقة النهائية.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المستندات المطلوبة لكل فئة من الفئات الأربع؛ والتي تتضمن الطلبة، والعاطلين عن العمل، والعاملين في القطاعات المختلفة، والمدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة.

ويتعين على الطلبة (سواء من الطلبة الجامعيين أو طلبة المدارس)، تقديم ثمانية مستندات؛ هي: شهادة استمرارية الدراسة للطالب في المرحلة الثانوية/ ما يفيد بأن الطالب مقيد في الجامعة، وآخر شهادة دراسية للطالب المدرسي، وعدم ممانعة من ولي الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادة لائق طبياً، وأوراق ثبوتية سارية المفعول (جواز سفر وإقامة وهوية)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية.

أما المستندات المطلوبة لفئة العاطلين عن العمل، فتشمل آخر درجة علمية، وشهادة حسن سير وسلوك، وأوراقاً ثبوتية سارية المفعول، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، مع صورة شخصية. وبالنسبة لفئة العاملين في القطاعات المختلفة، فيتعين عليهم تقديم آخر درجة علمية، وشهادة حسن سير وسلوك، وأوراق ثبوتية، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة (إن وجدت)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة.

ويقدم أصحاب فئة «المدرسين المسجلين في مدارس حكومية وخاصة» شهادة حسن سير وسلوك، وعدم ممانعة من صاحب العمل، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة، وأوراقاً ثبوتية سارية المفعول، واعتماد ميثاق المدرس الخصوصي، وصورة شخصية.

وبيّنت الوزارة أن الحصول على خدمة «تصريح عمل المدرس الخصوصي» يحتاج إلى يومي عمل كحد أقصى لديها، ويوم عمل واحد في وزارة التربية والتعليم، موضحةً أنه سيتم إشعار المتعامل بنتيجة الطلب فور إنجاز المعاملة.

وأقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، أخيراً، آلية عمل مشتركة، تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»؛ بهدف تعزيز عملية التعلم، وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة، بعيداً عن العشوائية.

ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين، تقديم الدروس الخصوصية للطلبة، الأفراد والمجموعات؛ حيث تشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفئة غير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث من سن الـ15 إلى الـ18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات.

ويهدف التصريح إلى ضمان استقرار المنظومة التعليمية، وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء أمورهم، تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع المحافظة على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.

وبحسب ما أكدت الوزارتان، فقد جاء إطلاق هذا النموذج؛ لضمان توفير إطار قانوني، ينظم ملف الدروس الخصوصية على مستوى الدولة، بما يحفظ حقوق المدرسين الخصوصيين، ويضمن للطلبة تلقي التعليم المساند وفق طرق التدريس الأكثر تناسباً مع أسلوب تعلمهم.